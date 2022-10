Accueil Belgique Société Botox, stylo hyaluronique, plasma lift... : ces tendances de chirurgie esthétique qui inquiètent Face à l’explosion de la demande, le Conseil supérieur de la santé appelle à plus de restrictions dans les centres esthétiques. Ludovic Jimenez Journaliste service Belgique - Société



©Shutterstock

De plus en plus de Belges ont recours à la chirurgie esthétique dans le but de rester jeunes et attrayants. D’après le dernier avis rendu par le Conseil supérieur de la santé qui s’est intéressé...