Le parlement wallon modifie la loi de 1882 sur la chasse

Le parlement wallon a approuvé à l'unanimité, mercredi, un projet de décret visant à modifier la loi du 28 février 1882 sur la chasse, afin que celle au grand gibier soit possible sur les territoires délimités par des clôtures installées par la Région wallonne en vue de lutter contre la propagation d'une maladie touchant la faune sauvage, comme la peste porcine africaine (PPA). Selon le texte, le gouvernement conservera toutefois son habilitation à fixer la hauteur de ces clôtures ainsi que les modalités d'installation de celles-ci.

Rétroactes: en 1994, la loi sur la chasse avait été modifiée afin d'interdire la chasse au grand gibier dans les territoires totalement ou partiellement clôturés. L'objectif de cette interdiction était clairement de contribuer à la restauration du libre parcours pour le grand gibier. Une exception avait néanmoins été prévue pour les territoires délimités par des clôtures installées pour la protection des cultures, le maintien du bétail ou encore la sécurité des personnes.

Depuis, la peste porcine africaine est passée par là et plus personne ne doute de l'importance des clôtures comme moyen de lutte contre ce type de maladie. Les clôtures installées dans ce cadre n'entrent plus en ligne de compte pour juger si un territoire de chasse doit être considéré ou non comme un territoire clôturé dans lequel la chasse du grand gibier est interdite, précise le nouveau décret.

Le texte prévoit dès lors "d'exclure des clôtures prises en compte pour déterminer si l'on se trouve ou non en présence d'un territoire clôturé au sens de la loi sur la chasse, celles qui ont été installées à l'initiative des autorités pour des motifs de lutte contre la propagation des maladies de la faune sauvage".