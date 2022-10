L'action Belgium Sleep Out se déroulera dans la nuit de vendredi à samedi

L'action Belgium Sleep Out se déroulera dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 octobre, à l'initiative de l'ASBL "Infirmiers de rue". Les participants sont invités à passer la nuit dehors ou du moins en dehors de leur lit, à Tour & Taxis ou à l'endroit de leur choix, afin d'attirer l'attention sur le problème du sans-abrisme et de récolter des fonds, annonce l'association jeudi dans un communiqué. Une représentation théâtrale, des séances de questions-réponses avec des acteurs de terrain, des vidéos, des jeux et de la musique animeront la soirée jusqu'à minuit. Ces activités permettront aux personnes qui assisteront à l'événement sur place ou en ligne de s'informer sur l'ampleur du problème du sans-abrisme et sur les solutions possibles. La nuit se poursuivra ensuite jusqu'au réveil à 07h00 du matin.

L'inscription est gratuite mais obligatoire et se fait via le site internet www.belgiumsleepout.be. Les participants au Belgium Sleep Out peuvent se faire parrainer et collecter des fonds pour rendre possible le travail de l'association "Infirmiers de rue" et de ses partenaires, explique l'ASBL. Les campagnes de parrainage peuvent être mises en place individuellement ou en groupe avec des amis, de la famille ou des collègues.

"Malgré les efforts des organisations de terrain, le nombre de personnes sans-abri en Belgique ne cesse d'augmenter. Plus que jamais, nous avons besoin d'une stratégie nationale cohérente pour prévenir et combattre le sans-abrisme", souligne l'association. "En participant à l'événement Belgium Sleep Out, sur place ou en ligne, vous envoyez un signal aux politiciens que vous attendez une politique cohérente pour mettre fin au sans-abrisme."