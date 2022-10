Indépendantes ou salariées, les mamans ne sont pas égales face au congé de maternité

De nombreuses entreprises tirent vraiment la langue, selon la Banque nationale

La hausse des coûts à laquelle sont confrontées les entreprises pèse de plus en plus sur l’activité économique et cette augmentation n’est pas entièrement répercutée sur les prix de vente. L'étude de perception de la Banque nationale (BNB) montre un retournement de tendance pour de nombreuses entreprises…