"N'ayez pas peur", "relevez la tête", "soyez créatifs" a encouragé le pape François en rencontrant cent jeunes Belges

Partis dans le cadre du projet Andiamo lancé en vue des Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) qui se tiendront cet été à Lisbonne, ces jeunes ont passé plusieurs jours dans la capitale italienne avant de pouvoir évoquer auprès du Pape l'état de l'Église belge.

Malgré la baisse de la pratique religieuse, "nous percevons chez beaucoup une soif intérieure et une curiosité quant à la question de Dieu, et nous sommes témoins d’un bel élan et de nombreuses initiatives créées pour soutenir la foi dans la vie des jeunes catholiques et visant à partager la joie de la foi à notre entourage", ont-ils souligné auprès de François. "Des initiatives et mouvements foisonnent dans tout le pays, et nous sommes véritablement une 'minorité créatrice'."

"Je suis très heureux de vous accueillir et de vous rencontrer", leur a répondu le Pape. "L’Église a besoin de vous, de votre générosité, de votre joie, de votre volonté de construire un monde différent imprégné de valeurs de fraternité, de paix, de réconciliation."

©Vatican Media

François a insisté sur le fait que seule une amitié avec Jésus, à travers la prière, pourrait leur donner la force d'aller de l'avant, non comme des "supers-héros", mais comme des "personnes sincères, vraies et libres". "Jésus est l’Ami fidèle qui ne déçoit jamais. La rencontre avec Jésus vous permet de porter un regard neuf sur vos situations, de trouver des réponses à vos questions, de vous découvrir capables de prendre des responsabilités, d’avancer dans la vie et de consolider votre foi par un échange réciproque sur vos convictions."

Le pape leur a donné également un deuxième conseil "important": dialoguer en permanence avec les personnes âgées. "Si ce dialogue n’existe pas entre les personnes âgées et les jeunes, l’avenir ne s’entrevoit pas clairement."

"N’ayez pas peur! Soyez créatifs, inventifs; relevez la tête", a conclu François. "Je sais que vous êtes généreux, pleins d’enthousiasme, prêts à conquérir le monde. Ne vous laissez pas distraire par les choses futiles de la vie, et elles sont nombreuses. Concentrez-vous sur l’essentiel qui découle de l’amitié avec Jésus-Christ."