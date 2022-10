Coronavirus: les partenaires sociaux invitent les travailleurs à se faire administrer leur dose booster

La vaccination reste également recommandée pour les personnes de moins de 50 ans, car elles peuvent aussi être très malades après une infection et risquent également de présenter des symptômes prolongés, insistent-ils.

Face à l'arrivée "imminente" d'une nouvelle vague de la pandémie de coronavirus, les partenaires sociaux invitent les travailleurs à se faire vacciner contre le Covid-19 en se faisant administrer leur dose 'booster' d'automne. La pression sur le personnel de santé risque en effet d'augmenter, tout comme l'absentéisme sur le lieu de travail pour cause de maladie ou d'isolement, redoutent mardi patrons et syndicats, réunis au sein du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail. Deux outils principaux peuvent être utilisés pour endiguer la vague montante, rappellent-ils.

Il y a tout d'abord la vaccination. Si au moins la moitié des personnes de plus de 50 ans font le vaccin de rappel proposé, la vague sera fortement atténuée, notamment parce que les personnes ayant récemment subi une infection au Covid auront suffisamment d'anticorps, tout comme une personne vaccinée, soulignent les partenaires sociaux.

Le second outil est le guide générique élaboré pendant la pandémie pour prévenir la transmission d'un agent infectieux dans les entreprises et qui peut servir de source d'inspiration à ces dernières. Les entreprises sont en effet en mesure de contribuer "de manière significative" à la maîtrise de la propagation du virus, appuient patrons et syndicats réunis au sein de cet organe dépendant du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

"Il est donc très important qu'une concertation ait lieu au plus vite au sein des entreprises sur les meilleures mesures à prendre dans les semaines à venir pour contrôler la propagation du virus sur le lieu de travail. Cela permettra notamment d'éviter que des personnes travaillant à proximité les unes des autres tombent malades ou doivent s'isoler dans un même laps de temps. Les retombées de la maladie sont d'autant plus menaçantes qu'une forte vague de grippe est également attendue cet automne", met en garde le Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail.

L'organe demande enfin aux centres de vaccination de proposer des plages horaires aussi larges que possible afin que les travailleurs puissent déterminer eux-mêmes le moment de la vaccination booster et afin de garantir autant que possible la continuité du fonctionnement des entreprises.