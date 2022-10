Le Petit-Chateau fermé aux demandeurs d'asile ce mardi: "Il y a encore des problèmes de sécurité"

Ce mardi matin, le personnel du centre Fedasil n'ouvrira pas les portes du Petit-Château, à Bruxelles.

"Nous n’avons plus de places et il y a encore des soucis de sécurité. Il y avait tellement d’hommes isolés qui attendaient dehors que c’était impossible de faire rentrer les bus avec les familles qui s’étaient enregistrés à Pacheco à l’Office des étrangers", confie-t-on à nos confrères du Soir. Les demandeurs d'asile les plus vulnérables seront donc reconduits vers le centre Fedasil de Pacheco où quelques places restent disponibles.

La fermeture du Petit-Château confirme bien toute la difficulté de la Belgique à accueillir les demandeurs d'asile. Nicole De Moor, secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration (CD&V), a partagé un communiqué ce mardi matin où elle fait état des problèmes rencontrés à l'heure actuelle. "Lundi, par exemple, 450 demandeurs d’asile cherchaient à s’enregistrer à Pacheco ; vendredi, ils étaient 360. Ce sont des chiffres quotidiens que nous n’avons vus que pendant la période de crise de 2015 (au moment de l’arrivée massive de Syriens en Europe, NDLR). Au cours de la période passée, l’afflux était déjà extrêmement élevé aussi", déclare-t-elle.

Avant de poursuivre: "Avec l’afflux actuel, nous ne pouvons malheureusement pas accueillir tout le monde. Le système se heurte simplement à ses limites opérationnelles. Fedasil et ses partenaires comme la Croix-Rouge et Rode Kruis ne trouvent pas assez de personnel pour rendre tous les sites pleinement opérationnels. Il n’y a pas de solution miracle à cela. Dans le cadre des contraintes de capacité que nous avons, nous donnons la priorité aux plus vulnérables."