Revalorisation salariale des policiers pas avant octobre 2023: le SNPS fâché par De Croo

L'accord salarial comprenant une augmentation de salaire pour les policiers conclu entre la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden et les syndicats SNPS et SLFP Police aurait dû faire ressentir ses effets dès janvier 2023. Il est désormais reporté à octobre 2023, apprend-on mercredi à l'issue d'une réunion entre la ministre et les syndicats. "Nous ne remercierons pas le Premier ministre De Croo qui a, de ce fait, mangé sa parole", a réagi Thierry Belin, secrétaire national du SNPS. "C'est inacceptable, il s'agit d'un manque de respect par rapport à sa ministre et aux partenaires sociaux". L'accord qui portait sur une revalorisation de 1.000 euros bruts par policier sera phasé: 45% en sera mis en oeuvre en octobre 2023, 45% en octobre 2024 et 10% en octobre 2025.

"Ni la ministre Verlinden, ni nous, ne disposons déjà des textes. Quand nous les aurons, nous verrons alors comment appréhender la suite", a encore précisé M. Belin.