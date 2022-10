L'Etat veut gagner toujours plus grâce à la Loterie nationale: "Ils demandent 10 millions de plus chaque année"

Ce mercredi matin, Jannie Haek, dont l'entreprise est détenue à 100% par l'état belge a commenté l'accord sur le budget fédéral, auquel la Loterie contribue. "Il faut savoir que tous nos profits vont à des bonnes causes. C'est une condition que l'Etat nous a donnée pour qu'on garde le monopole de la Loterie en Belgique. On paye une rente de monopole au trésor. Cela représente plus de 200 millions d'euros par an. Au sein de l'entreprise, il y a une croissance durable", confie le CEO de la Loterie nationale.

Et parmi ces 200 millions, il y a environ 145 millions qui partent dans les poches de l'Etat contre 135 il y a quelques années. "Le gouvernement nous a demandé de voir si on pouvait l'augmenter de 10 millions chaque année. Je trouve ça normal. Notre monopole a une valeur et c'est normal que l'Etat soit rémunéré pour cela", explique encore Jannie Haek.

Ce dernier a évoqué au micro de LN24 de LN Radio l'impact de la crise économique sur les participations à la Loterie. "Il y a un effet procyclique. Actuellement, on voit qu'on souffre beaucoup. Les Belges jouent moins ou jouent de moins grosses sommes. Ils sont très responsables vis-à-vis de la Loterie. Les 95% de notre chiffre d'affaire proviennent de produits de type Loterie mais il y a également les paris sportifs, qui sont moins liés à la conjoncture que les jeux de Loterie."

Quid de voir une Loterie flamande et une Loterie wallonne ? Je ne pense pas qu'on doive scinder la Loterie en deux. Il faut que le pays ait une certaine taille pour faire cela. Ce n'est pas le cas de la Belgique", confie l'invité de Martin Buxant.