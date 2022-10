Baptêmes étudiants : quelle différence entre une calotte et une penne?

Les deux mots désignent les couvre-chefs que portent certains étudiantes et étudiants, mais ils ne sont toutefois pas synonymes !

"À l'origine, les porteurs de penne sont les étudiants des universités libres. Les calottes sont apparues en opposition, pour distinguer les étudiants des écoles catholiques", expliquait Grégoire Ludovic, conservateur au Musée Belge des traditions estudiantines, dans notre article consacré à l'origine des baptêmes étudiants. "Ils n'avaient pas les mêmes idées, ni les mêmes courants politiques donc ils se bagarraient pas mal. C'est aussi pour ça que les étudiants de l'époque se baladaient souvent avec des cannes afin de se défendre en cas de bagarres. Par la suite, les chaînes sont apparues pour éviter le vol de couvre-chef", raconte le conservateur.

Aujourd'hui, une rivalité amicale subsiste toujours entre les deux.

L'origine des couvre-chefs

La penne, casquette à longue visière, est apparue plus tôt que la calotte. Vers les années 1850 pour la première, 1895 pour la seconde. Il existe plusieurs explications à l'apparition de la penne. D'une part, elle pourrait faire référence à la casquette que portaient les "gens du peuple", en opposition à la bourgeoisie. Les étudiants auraient donc commencé à la porter pour s'opposer à la bourgeoisie, alors même qu'ils en faisaient partie... D'autre part, la penne aurait pu être inspirée par les sociétés d'étudiants allemandes qui la portaient déjà.

La calotte (à gauche sur la photo), elle, s'inspire du "talpack" porté par les zouaves pontificaux dont le but était de défendre l'Etat pontifical. La calotte a failli disparaître à la fin des années 60, suite à la scission de l'UCLouvain et la KULeuven et au mouvement mai 68 marqué par de nouveaux courants de pensées. Mais elle a été sauvée in extremis par quelques régionales. Le retour en force des calottes s'est fait en 1980. A l'origine, tous les étudiants pouvaient porter la calotte (il suffisait d'aller en acheter une), aujourd'hui les étudiants ne peuvent la porter que s'ils ont passé un rite initiatique.

Une différence majeure est que la penne est intimement liée aubaptême. La calotte, elle, est donnée en "corona". Il s'agit d'un "long parcours" nécessitant une implication dans les activités du cercle ou de la régionale, mais aussi l'acquisition "de connaissances concernant l'université, l'histoire du cercle, la calotte". Des chants doivent également être appris. Une fois toutes ces connaissances assimilées, l'imprétrant, celui qui cherche à avoir une calotte, participera à une corona dans laquelle son savoir sera évalué. En pratique, baptêmes et passages de calottes ne sont donc pas liés, mais dans les faits, on passe souvent sa calotte en deuxième année, quand on a déjà été baptisé. Cependant, il est possible de la passer sans avoir été baptisé.

Qu'il s'agisse des pennes ou des calottes, chaque couvre-chef est unique grâce à la couleur, aux insignes et écussons. Il représente une carte d'identité du parcours de l'étudiant.