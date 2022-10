D'où vient le chapeau des étudiants diplômés?

Lors des cérémonies de remise de diplôme, il n'est pas rare de voir les étudiants porter une toge et une toque. Beaucoup s'imaginent que cette tradition vient des universités américaines, mais il n'en est rien. Ce couvre-chef, aussi appelé "mortarboard", "toque", "mortier" ou "coiffe des diplômés", vient en réalité des premières universités européennes et remonte au XIIIe siècle.

Interrogé par Le Monde, l'historien Claude Lelièvre explique que ces costumes étaient d'abord portés par les étudiants et professeurs dans des bâtiments qui n'étaient pas toujours chauffés. Mais ils se sont généralisés du XIIIe au XVIIIe siècle. "Les cérémonies de remise des diplômes ont suivi le mouvement", peut-on lire sur le journal français.

En France, Napoléon a codifié le port des toges dans un décret du 31 juillet 1809. Le mouvement Mai 68 a pourtant failli faire disparaître cette tradition, comme il a failli faire disparaître les calottes. Les cérémonies de remise de diplômes avec toges et toques étaient en effet jugées trop théâtrales. Ces éléments ont toutefois continué à être utilisés à l'étranger. Ils sont donc revenus en force dans plusieurs établissements du supérieur européens. Plutôt que de parler "d'américanisation récente" pour justifier la présence de toges et de coiffes, l'historien parle donc d'une "internalisation ancienne des traditions".

La coiffe et la toge sont aujourd'hui devenus les éléments d'un rituel qui fête la fin des études et l'obtention d'un diplôme, même si toutes les facultés ne les utilisent pas. Ils renforcent le sentiment d'appartenance et lient les étudiants qui garderont de leur lancer de coiffe une belle photo souvenir !