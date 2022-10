La propriété uccloise serait le terrain de jeu de nombreux espions russes, selon des informations récoltées par De Tijd et NOS.

L'ambassade russe à Bruxelles et son "armée d'espions": "C'est une menace"

Cachée au milieu d'une grande étendue de verdure, l'ambassade russe à Uccle soulève de vives interrogations. Ciblée par une enquête conjointe du quotidien financier De Tijd et de la chaîne télévisée néerlandaise "NOS", le bâtiment blanc de style soviétique abriterait un véritable bastion d'espions. "L'ambassade est un mini-village avec un centre de communication doté d'installations technologiques et autres pour les services de renseignement russes", détaille le journal belge, qui a eu accès à de nombreux documents top secrets.

Selon les informations récoltées par De Tijd, la Russie poste un nombre d'agents bien plus important sur notre territoire, qu'ailleurs en Europe. Quelque 220 personnes travaillaient au sein de l'ambassade uccloise, parmi lesquelles figureraient 70 à 80 agents de renseignements russes.

Une menace toujours bien présente

Les effectifs ont diminué depuis lors en raison de l'expulsion de diplomates russes en avril dernier. Mais les risques sont toujours bien présents. "Une armée d'espions russes est restée sur place", écrit le quotidien financier. "Ils représentent toujours une menace. Il ne fait aucun doute que, depuis l'invasion de l'Ukraine et les sanctions occidentales, Moscou est plus intéressé que jamais par la collecte de renseignements sensibles sur notre territoire, les institutions européennes et le siège de l'OTAN s'y trouvant."

Les espions œuvrant au sein de l'ambassade seraient impliqués dans d'importantes affaires également à l'étranger. Les informations récoltées auraient ainsi coûté la vie à de nombreuses personnes.

L'ambassade russe a refusé de commenter les résultats de l'enquête. L'ambassadeur avait déjà rejeté les accusations d'espionnage, qu'il a jugées comme étant "sans fondement", après l'expulsion des diplomates du sol belge.