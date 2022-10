Météo: de faibles pluies ou bruines prévues ce dimanche

Les maxima seront compris entre 14 à 18 degrés, prévoit l'IRM dans son bulletin matinal. Dimanche matin, quelques éclaircies seront encore possibles sur une large partie centrale du pays tandis qu'un ciel variable avec un risque d'une averse persistera toujours à la côte. Sur le sud-est, le ciel sera déjà couvert, avec quelques faibles pluies ou bruines. En fin d'après-midi, ces conditions s'étendront graduellement au centre, puis au nord du territoire avec des pluies pouvant être plus marquées.

Les maxima seront compris entre 14 et 16 degrés en Ardenne, et se situeront autour de 17 ou 18 degrés ailleurs. Le vent sera d'abord modéré de secteur sud-ouest, revenant ensuite progressivement au secteur sud à sud-est et devenant faible à modéré.