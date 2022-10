Accueil Belgique Société Les stages, option numéro un des parents pour le premier long congé de Toussaint Les opérateurs ont gonflé leur offre. Ils s’apprêtent à accueillir les élèves des écoles francophones pendant 2 semaines. Monique Baus Journaliste service Belgique ©© Bernard Demoulin

Plus que cinq fois dormir et les élèves de maternelle, primaire et secondaire des écoles francophones seront en vacances. Dans les familles, on s’organise...