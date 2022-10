Accueil Belgique Société "Rien du tout ? Bon, on va aller chercher des couvertures" : À Bruxelles, les ados en exil laissés à la rue dorment dans des tentes en carton Les associations s’activent pour pallier le défaut d’accueil de Fedasil. Les solutions sont parfois très précaires. Tom Guillaume Journaliste au service Belgique



©JC Guillaume

"Rien du tout ? Bon, d'accord, on va aller chercher des couvertures." Après plusieurs heures de recherche, Mehdi Kassou, le porte-parole de la Plateforme citoyenne, raccroche et le couperet tombe. Il n'y aura pas de logement pour les mineurs étrangers non...