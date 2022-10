"Des étudiants de n'importe quel établissement supérieur peuvent tomber dans la prostitution"

À chaque crise économique, la prostitution augmente. Les étudiants et étudiantes ne font pas exception. Selon Renaud Maes, sociologue et professeur à Saint-Louis et à l'Université libre de Bruxelles, les profils étudiants sur les sites internet spécialisés ont récemment augmenté de l'ordre de 2 à 3%. "C'est énorme", explique-t-il. Bien sûr, il est impossible de savoir si les profils d'étudiants sur ce genre de sites sont bel et bien gérés par des jeunes; certains se servent en effet de la figure de "l'étudiant" pour répondre aux fantasmes des clients. "Mais on peut supposer que c'est le cas dans la plupart des cas", poursuit l'expert qui a longuement étudié le phénomène. Un phénomène encore tabou et méconnu, même s'il n'est pas nouveau.

Un phénomène peu analysé

À l'heure actuelle, il est impossible de quantifier la prostitution étudiante en Belgique. Si le nombre de 6.000 jeunes est souvent évoqué, il repose en réalité sur des études menées dans d'autres pays, qui indiquaient que 3 à 5% d'étudiants seraient liés au travail du sexe, allant de "serveur dans un comptoir de sex shop" jusqu'à des activités de prostitution. "Ce chiffre est surestimé mais on sait qu'un certain nombre de jeunes a recours à la prostitution", note Renaud Maes. Lui-même est parvenu à récolter les témoignages de 50 étudiants. "J'ai eu du mal à trouver des témoignages. La majorité l'a été par le rabattage par les pairs. On a demandé aux premiers étudiants prostitués qu'on a trouvés de demander à ceux qu'ils connaissaient de venir me parler anonymement. Au fil du temps et de la publicité de mon travail, d'autres sont venus me parler."

Dans ces conditions, dresser un profil des étudiants prostitués est assez compliqué. "On sait toutefois que cela touche un tiers d'hommes. Et que les jeunes entrent dans la prostitution suite à un manque d'argent momentané : la nécessité de rembourser des dettes ou un prêt rapidement. Leur objectif principal est de finir leurs études et de sortir de la prostitution par la suite. Mais cette activité peut avoir un impact sur leur réussite", poursuit l'expert.

Un sentiment de solitude

S'il est déjà difficile de dresser un profil, il est donc tout aussi difficile de leur proposer du soutien. Pourtant, les étudiants qui se prostituent se sentent désespérément seuls. "Dans la rue, il y a une solidarité entre les prostituées. Les plus anciennes expliquent les codes du milieu aux nouvelles afin de minimiser les risques. Chez les étudiants, ce n'est pas le cas. Tout se passe généralement sur internet, avec des initiatives isolées. Résultat, certains peuvent vraiment se mettre en danger car ils ne savent pas toujours ce qu'ils font. Comme ils ne veulent surtout pas parler de leur activité à leurs proches, ils s'isolent et prennent beaucoup de risques."

Un soutien difficile à apporter

Pour toucher les jeunes désireux d'être accompagnés, les acteurs de terrain parcourent donc les plateformes utilisées par les jeunes. "On a une permanence internet où on passe 4 heures par semaine sur ces sites", explique-t-on du côté d'Alias, une asbl qui offre un accompagnement psycho-médico-social pour les hommes et les personnes trans actifs dans le travail du sexe. "On parle avec les profils d'étudiants, on envoie des messages, on parle de l'association. On a des personnes qui sont venues vers nous grâce à ça, mais ce n'est pas évident car presque tout se passe sur internet, de façon cachée." L'Asbl Entre2Wallonie, qui propose un accompagnement aux personnes prostituées dans le Brabant wallon, confirme avoir énormément de mal à contacter les jeunes. "C'est un public qu'on n'arrive pas à toucher. On lance des contacts sur les groupes où sont les étudiants, mais ce n'est pas évident."

Pour les acteurs de terrain, il n'est pourtant pas question de juger les étudiants qui se prostituent. "Nous ne sommes certainement pas là pour leur dire que ce qu'ils font est mal", explique Joëlle Clippe (Entre2Wallonie). Pour rappel, la prostitution n'est pas illégale en Belgique. "Nous leur proposons de les accompagner dans leurs démarches, dans leurs demandes d'aides, mais nous proposons aussi des rendez-vous médicaux, des dépistages. Nous tenons compte de la personne dans sa globalité et nous lui proposons ce dont elle a besoin." Guilhem Lautrec (Alias) ne dit pas autre chose. "Les jeunes qui se prostituent ont très peur d'être jugés et stigmatisés." Un sentiment qui renforce encore leur isolement social et qui leur donnent une mauvaise image d'eux-mêmes.

©shutterstock

Que faire pour soutenir ces jeunes?

Mais alors comment soutenir davantage ces jeunes? "Des messages institutionnels à destination des étudiants de la part des établissements du supérieur pourraient être utiles", suggère Renaud Maes. "Des messages informatifs mais surtout non stigmatisants pour les étudiants qui se prostituent", précise-t-il. Actuellement, certains établissements ont lancé des initiatives, mais de façon encore très limitée. "Il faudrait une plateforme qui réunisse les assistants sociaux des universités et hautes écoles avec les acteurs de terrain pour mener des actions de plus grande envergure. Mais, pour l'instant, il y a peu de contacts", explique-t-il. Pourtant, cela concerne potentiellement tous les établissements supérieurs. "J'ai moi-même récolté davantage de témoignages d'étudiants de l'ULB parce que j'y avais plus facilement accès, mais il n'y a pas de raison de penser qu'une université échapperait à ce phénomène."

En 2017, RichMeetBeautiful avait créé la polémique en plaçant des publicités vantant le sugar dating (ndlr : le fait de se faire entretenir par une personne plus âgée contre des services ou faveurs sexuelles) aux abords de l'ULB. L'Ares, la coupole de l'enseignement supérieur, avait alors vivement dénoncé "la banalisation d'un phénomène qui n'est pas nouveau et qui persiste à inquiéter le secteur de l'enseignement supérieur". En 2019, le gérant et la société avaient été reconnus coupables d'incitation à la prostitution par le tribunal correctionnel de Bruxelles. Suite à cette affaire, la campagne "Stop Prostitution Etudiante" avait été lancée par Jean-Claude Marcourt, alors ministre de l'Enseignement supérieur, et Isabelle Simonis, l'ex-ministre de la Jeunesse.

"Prendre des mesures en aval, c'est une chose", note Renaud Maes, mais "si on veut éviter le développement de la prostitution étudiante, le plus efficace reste de travailler en amont. Il faut mettre en place des dispositifs sociaux d'urgence", suggère-t-il. "Certains étudiants se prostituent car ils ne sont pas au courant des aides qui existent, d'autres parce qu'ils n'y ont pas droit, notamment les étudiants hors de l'Union européenne qui tombent parfois dans la prostitution après avoir fait confiance à un faux garant. La prostitution des étudiants est bien sûr un sujet à aborder, mais il est aussi lié à la précarisation des étudiants", conclut-il.

Interrogée à ce sujet, la ministre Valérie Glatigny est consciente que "la prostitution peut avoir des effets dévastateurs sur la santé physique et mentale de ces jeunes". "Nous appelons les étudiantes et étudiants en situation de précarité à se tourner vers les mécanismes de soutien matériels et financiers disponibles pour eux au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de leurs établissements et des autres niveaux de pouvoir", poursuit-elle.

Pour rappel, la ministre de l'Enseignement supérieur a lancé en juin dernier un site regroupant toutes les aides disponibles . Elle a en outre adapté les subsides sociaux accordés aux universités et hautes écoles à l'inflation en ce début d'année . Autrement dit, le budget de ces subsides sera de 78 millions d'euros en 2023. Des montants parfois jugés insuffisants. Pourtant, après avoir consulté les établissements, le cabinet de la ministre nous affirme que "les montants sont loin d'être épuisés".