Des militants pro-nucléaire dans le cortège de la manifestation pro-climat : "C'est de l'énergie zéro carbone"

Parmi les manifestants présents dans les rues de Bruxelles dimanche se trouvait un petit groupe de militants pro-nucléaire venus défendre un mode de production énergétique qui ne fait pourtant pas l'unanimité chez les militants écologistes. "La fission nucléaire n'émet pas de gaz à effet de serre", pouvait-on lire sur leurs pancartes. "Le nucléaire, c'est de l'énergie zéro carbone et, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les déchets ne sont pas un problème insurmontable et valent mieux que les gaz à effet de serre émis par les centrales à charbon. Sur une année, ils représentent à peine la taille d'un caillou pour une personne. C'est tout à fait gérable. Si on veut arrêter de polluer, on doit continuer à recourir au nucléaire au lieu de favoriser la production de gaz", clamait un des manifestants.

Récemment, la militante écologiste suédoise Greta Thunberg créait d’ailleurs la surprise en déclarant à la télévision allemande qu’elle trouvait préférable de continuer à utiliser les centrales nucléaires déjà en activité en Allemagne plutôt que de les fermer pour se tourner vers le charbon, adoptant de ce fait une position contraire à celle affichée par de grandes ONG environnementales comme Greenpeace. En 2019 déjà, la militante prenait la défense de ce moyen de production énergétique.

"L'énergie nucléaire, selon le Giec, peut être une petite partie d'une très grande solution énergétique sans carbone, en particulier dans les pays et les régions qui n'ont pas la possibilité de s'approvisionner en énergie renouvelable à grande échelle", indiquait-elle dans un article avant de préciser : "même si l'énergie nucléaire est extrêmement dangereuse, coûteuse et chronophage".

De là à voir en Greta Thunberg une ardente défenseure de la fission nucléaire, il y a un pas que ses opposants n’ont pas hésité à franchir, omettant sa préférence affichée pour les énergies renouvelables.