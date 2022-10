Des milliers de manifestants ce dimanche à Bruxelles pour le climat

La Coalition Climat, qui fédère près d'une centaine d'organisations environnementales, de syndicats et de mouvements citoyens, attend des milliers de manifestants ce dimanche à Bruxelles pour réclamer des mesures fortes contre le réchauffement climatique et ses conséquences déjà palpables. La lutte contre les crises énergétique et agricole occupera une place prépondérante dans les revendications.

Plusieurs milliers de manifestants sont attendus ce dimanche à 13h00 à la Gare du Nord de Bruxelles, point de départ de la marche qui traversera la capitale à partir de 14h00. Le cortège rejoindra le Parc du Cinquantenaire, où la fin de la manifestation est prévue vers 17h00.

"Après des mois d'été marqués par les feux de forêt et par les inondations sans précédent au Pakistan, nous n'avons plus le luxe d'attendre. Le dérèglement climatique est partout et tous les jours (...). Et pourtant, nous restons dépendants des énergies fossiles", s'alarme la Coalition Climat, qui réunit notamment le CNCD-11.11.11, Greenpeace, le WWF, la Mutualité Chrétienne ou encore la FGTB. "Cette dépendance et le contexte international nous le font payer cash avec des factures d'énergie totalement impayables", ajoute-t-elle.

En parallèle à la crise énergétique, la Coalition Climat entend attirer l'attention sur les menaces qui pèsent sur le système alimentaire mondial, en première ligne des épisodes de sécheresse, d'inondation et du déclin de la biodiversité. "Les agricultrices et les agriculteurs sont les autres victimes de la crise", pointe-t-elle. Plusieurs organisations paysannes prendront la tête du cortège, aux côtés notamment des tracteurs de la FUGEA (la Fédération Unie de Groupements d'Éleveurs et d'Agriculteurs) et du Boerenforum. Ensemble, ils mettront l'accent sur "l'urgence de soutenir la transition agroécologique et solidaire des systèmes alimentaires, que ce soit via les politiques publiques, le soutien financier ou encore la recherche", indiquent-ils.

Parmi d'autres revendications, la Coalition Climat demande également aux autorités d'accélérer la vitesse de rénovation des logements, en priorité pour les familles précarisées, de diminuer les émissions de CO2, en particulier celles des voitures avec de meilleurs transports publics, et de taxer les surprofits exceptionnels du secteur énergétique.

A deux semaines de la conférence annuelle des Nations unies sur le climat, COP27, qui réunira les dirigeants mondiaux à Charm el-Cheikh, en Egypte, la Coalition Climat estime qu'il "est toujours possible de limiter le réchauffement climatique à +1,5°C (par rapport à l'ère préindustrielle, NDLR). Chaque dixième de degré compte. Cela passe par des actions politiques concrètes, fortes dès maintenant", affirme-t-elle.