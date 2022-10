Erika Vlieghe évoque la crise du covid: "Je n'étais pas satisfaite de certaines déclarations de Marc Van Ranst"

Après la dissolution du GEMS, Erika Vlieghe est devenue la présidente d'une nouvelle instance. Il s'agit du Comité Scientifique Stratégique, qui sera un organe consultatif chargé de co-écrire les plans à suivre lors des prochaines pandémies et qui doit évaluer la gestion de la précédente crise covid. On y retrouve les mêmes membres qu'au sein du GEMS.

Un journaliste du quotidien flamand Het Laatste Nieuws a écrit une opinion la semaine dernière en avançant que les experts coronavirus peuvent s'auto-évaluer en Belgique. Cela a mis Erika Vlieghe en colère. "Notre tâche n'est pas d'évaluer la politique corona des dernières années mais d'y réfléchir. (...) On ne va pas le faire seuls car les groupes de gestion et d'évaluation des risques coopéreront", précise-t-elle.

Et pour ce qui est de la composition du groupe, elle botte en touche en évoquant le choix des politiciens. "Je ne pense pas que nous devrions être responsables de leurs choix. Les ministres ont été satisfaits de notre travail et ont simplement demandé si nous resterions prêts à fournir des conseils après la fermeture du GEMS. Et nous sommes d'accord", confie-t-elle à HLN.

Lors de l'interview, Erika Vlieghe est également revenue sur certaines déclarations de Marc Van Ranst, qui publie fréquemment sur les réseaux sociaux. "Je n'étais pas satisfaite des déclarations de Marc. D'après moi, nous devons, en tant qu'experts, faire preuve de retenue. Je n'utilise délibérément pas les réseaux sociaux pour éviter d'être aspirée dans certaines discussions, car je constate que les frustrations personnelles jouent aussi un rôle dans les critiques qui nous sont adressées. Et puis la tentation peut être grande de répondre à ça. Il faut l'éviter", commente-t-elle.