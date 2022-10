Météo: ciel partagé entre nuages et éclaircies

Après la dissipation de la grisaille matinale, surtout présente en Ardenne, le temps deviendra partiellement nuageux, jeudi, avec des nuages de haute altitude et des éclaircies. En cours de journée, la nébulosité augmentera toutefois sur l'ouest et le nord-ouest avec le risque d'une averse sur ces régions, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Les températures poursuivront leur ascension pour atteindre 18°C en Hautes­ Fagnes et localement 22°C en basse et en moyenne Belgique. Le vent modéré de sud­-est reviendra au secteur sud. Ce soir et la nuit suivante, les éclaircies alterneront avec des voiles d'altitude. Les minima resteront élevés puisqu'ils atteindront 12°C en Ardenne et 16 à 17°C dans le centre. Le vent de sud soufflera modérément. Vendredi, le temps sera assez ensoleillé malgré la présence de voiles d'altitude parfois assez denses et de quelques champs de nuages moyens. Les maxima seront élevés avec des valeurs comprises entre 19°C en haute Ardenne, 22°C dans le centre et localement 23°C en Campine. Le vent sera modéré de sud à sud-ouest. Samedi, davantage de nuages seront présents, surtout en matinée, avec la possibilité de l'une ou l'autre ondée localisée sur le nord­-ouest du pays. Les maxima toujours remarquables, resteront compris entre 19°C en Hautes Fagnes et 23°C en plaine. Dimanche, nous composerons à nouveau avec des périodes ensoleillées voilées par des nuages d'altitude parfois plus nombreux. En soirée ou durant la nuit suivante, le risque de précipitations pourrait augmenter sur l'ouest. Lundi, le risque de pluie ou d'averses semble augmenter. Les maxima dans le centre resteront néanmoins très doux avec 17°C dans le centre du pays. (Belga)