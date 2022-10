Au call-center d'Engie, le nombre d'appels a triplé depuis la crise énergétique: "On a parfois des clients très émus au bout du fil"

Marche des zombies, personnel à genoux, cocktails servis à une condition...: immersion dans les coulisses d’une soirée de stand-up

Peu après 20 heures, l’humoriste du jour monte sur la scène du Kings of Comedy Club à Ixelles. Les applaudissements d’un public impatient de vivre une soirée animée par le rire et la bonne humeur retentissent. Si le spectacle ne fait que commencer, les comédiens et les serveurs sont déjà à pied d'oeuvre depuis un moment, se livrant à des préparatifs et des rituels particuliers... Pour la série “Dans le secret des lieux”, LaLibre.be a passé une soirée stand-up dans un Comedy Club bruxellois.