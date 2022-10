Participez à notre enquête

Chère lectrice, Cher lecteur,

La Libre évolue et souhaite s'adapter à vos désirs et attentes. La personnalisation fait de plus en plus partie de nos vies. Que ce soit via la publicité, afin que vous ne voyiez que des annonces qui peuvent vous intéresser, ou encore sur les plateformes telles Netflix ou Amazon qui effectuent une sélection des propositions en fonction de ce que vous avez visionné ou acheté.

Dans les médias, le contenu devient de plus en plus varié et abondant. Il est dès lors possible que vous passiez à côté d'un article qui pourrait pourtant vous intéresser. C'est pourquoi il nous parait indispensable de pouvoir mieux cibler vos préférences.

Cette petite enquête, qui vous prendra moins d'une minute, nous permettra de connaître davantage vos attentes.

D'avance, merci pour votre participation.