Accueil Belgique Société "Les cocaïnomanes en costume cravate ne s’identifient pas à des toxicomanes" Au centre de jour Phénix, à Namur, un nouveau public apparaît : des consommateurs accros à la coke, mais qui sont toujours en lien avec le travail. Annick Hovine Journaliste La cocaïne est devenue la première substance illicite pour laquelle les consommateurs poussent la porte du centre de jour Phénix à Namur. ©Copyright (c) 2018 LightField Studios/Shutterstock.

Au centre de jour Phénix, à Namur, le message est très clair : on accompagne les personnes toxicomanes vers un rétablissement complet. La méthode d’intervention ? Une approche communautaire (groupes de parole, ateliers à thème…) en journée, qui veut responsabiliser les participants et propose un environnement sans drogue. On y favorise l’entraide pour s’en sortir. Si l’abstinence n’est pas une condition pour entrer dans le projet, elle est bien l’objectif à...