Après plus de 20 ans de coke, Philip, papa d'un petit garçon de 5 ans, a rompu avec la drogue il y a six mois: "Je me suis retrouvé au fond du trou" Il était dans le déni pendant des années. À bout de ressources, il a finalement accepté de se faire aider. Jacques Hermans Journaliste Après des années de consommation, Philip a décidé de se reprendre en main

"J'ai commencé à consommer de la drogue quand j'avais 13 ans, témoigne Philip, aujourd'hui abstinent. D'abord du soft puis de l'ecstasy et ensuite de la coke quand j'avais 18 ans. Et pour finir, je me suis mis à fumer du crack. Des années ont passé et je me suis retrouvé au fond du trou." L'ancien toxicomane fait alors un récit glaçant de sa descente en enfer. "À la fin, je n'avais plus d'argent pour me procurer de la coke....