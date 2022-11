Météo: nébulosité abondante le matin avant de la pluie en après-midi

La nébulosité deviendra abondante, jeudi matin, avec de la pluie ou des averses surtout à partir de midi. Les maxima oscilleront entre 11°C en Haute Ardenne et 16°C en plaine, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le vent sera modéré de sud, tournant au sud­-ouest dans l'après­ midi. A la mer, il sera d'abord assez fort et s'orientera au secteur ouest à nord­-ouest. Rafales de l'ordre de 50 km/h.

Ce soir, le littoral bénéficiera déjà d'un temps sec avec des éclaircies. Ailleurs, il pleuvra encore avant le retour d'un temps plus sec et des éclaircies durant la nuit. Une averse locale restera possible, surtout le long de la frontière française. Des nuages bas persisteront au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Les minima oscilleront entre 5 et 8°C sur la plupart des régions. Le vent sera modéré d'ouest à sud­-ouest puis de sud à sud­-ouest en fin de nuit.

Vendredi, la nébulosité sera abondante avec quelques averses par endroits. Les éclaircies s'élargiront à partir de l'ouest en cours d'après­-midi. Il fera nettement plus frais avec des maxima de 8°C en haute Ardenne à 13°C en bord de mer. Le vent sera faible à modéré de sud­-ouest, s'orientant ensuite au nord.

Samedi, le temps sera généralement sec avec un ciel partagé entre éclaircies et passages nuageux. Après une nuit et une matinée bien fraîches, les températures remonteront entre 8 et 12°C.

Dimanche, une zone de pluie traversera lentement notre pays du littoral vers l'Ardenne. Les pluies aborderont le littoral en début de journée, mais les provinces de l'est bénéficieront encore de quelques embellies passagères.

Lundi, il fera un peu plus doux avec un ciel partiellement nuageux.