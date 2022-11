Une patiente accuse son généraliste de lui avoir inoculé un vaccin contre le covid "expérimental" : "Un empoisonnement"

Vaccins, le vrai du faux : les vaccins contre le Covid-19 provoquent-ils des maladies ?

Vaccin, le vrai du faux (2/5). Que sait-on des effets secondaires liés aux vaccins contre le coronavirus, plus d'un an et demi après le début de la campagne de vaccination ? Malgré la faible chance de développer une maladie, les autorités sanitaires estiment que les bénéfices de la vaccination l'emportent toujours sur les risques liés à une infection au Covid-19.