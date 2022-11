Aéroports touchés, transports en commun perturbés, certains supermarchés affectés : le point sur la grève nationale

Les principaux syndicats du pays se mobilisent en front commun ce mercredi 9 novembre afin de se faire entendre. La CSC, FGTB et CGSLB entend relayer les inquiétudes des travailleurs face à l’inflation grimpante.

Différentes actions sont envisagées aujourd'hui : des grèves, arrêts de travail, manifestations, etc. qui toucheront tous les secteurs d’activité du pays.

Les dernières informations :

- 7h30 : Le service de train ajusté fonctionne comme prévu. Ainsi, entre les grandes villes, un tiers des trains IC circulent. Un quart des trains S (de banlieue) et L (locaux) roulent. La plupart des trains P, qui roulent normalement aux heures de pointe du matin et du soir, ont été supprimés.

- 7h22 : Le réseau du Tec est fortement perturbé mercredi matin en raison de la grève générale organisée à l'appel de la CSC et de la FGTB, notamment pour revendiquer un plafonnement des prix de l'énergie et s'opposer à la norme salariale. A Charleroi, la circulation des bus et métros est à l'arrêt, indique le Tec régional sur le site du transporteur wallon à 6h30.

Sur la zone de Liège-Verviers, une majorité de lignes est l'arrêt. Seuls les bus 57, 64, 65, 73, 95, 144, 149, 165, 249, 265, 339, 342, 362, 378, 389, 390, 394, 397, 398, 400, 401, 402, 403, 404, 406, 442, 465, 495, 496, 713, 724, 727, 728, 746, 747, 748, 749, 795, 825, 845, 848, 948, E20 et E23 circulent normalement. Les autres trajets sont soit perturbés (24 lignes), soit supprimés.

- 7h20 : La STIB fait un nouvel état des lieux.

🔴 Grève nationale : 7h30

Les lignes suivantes ROULENT:

🚇 METRO 1 (prolongé Erasme)

🚃 TRAM 3, 4, 7, 8, 9, 51, 92

🚌 BUS 12, 34, 36, 46, 50, 53, 56, 59, 65, 71, 73, 87 (prolongé Étangs Noirs), 88, 95 et t-bus 92

La situation reste stable sur notre réseau.

- 7h15 : A Verviers, des actions sont menées devant un supermarché Colruyt.

- 7h10 : Du côté de Feluy, on observe une centaine de manifestants.

- 7h00 : Aéroport de Charleroi : un barrage filtrant qui laisse passer les automobilistes vers l'aéroport. Le terminal est lui fermé.

- 6h15 : Du côté du TEC, le réseau risque d'être touché. Le point sur leurs lignes ici.

- 6h00 : La STIB donne le détail des nombreuses perturbations sur ses lignes. Seule la ligne de métro numéro 1 est exploitée mercredi à 06h00 du matin. La ligne est prolongée jusqu'à la station Erasme. Les autres lignes ne circulent pas. Du côté des trams, seules les lignes 3, 4, 7, 8, 9, 51 et 92 roulent. Pour les bus, les lignes 2, 36, 46, 50, 53, 56, 59, 71, 87 (prolongé Étangs Noirs), 95 et t-bus 92 circulent.

- 5h45 : Le réseau De Lijn prévoit énormément de perturbations.

⚠ Door een #vakbondsactie is er hinder voor onze dienstverlening.



👉 Kijk of je bus of tram rijdt in onze routeplanner. Ritten die niet gereden worden, zie je niet verschijnen in de routeplanner.



⚠ Door een #vakbondsactie is er hinder voor onze dienstverlening.

Le point secteur par secteur :

Transports en commun :

La SNCB annonçait déjà hier soir que leur réseau serait fortement touché. Le réseau ferroviaire belge est dans plusieurs provinces : Namur, Luxembourg ainsi que dans une partie du Brabant wallon. Dans le reste du pays, seulement un quart des trains circuleront.

Pour ce qui est de la STIB, le réseau bruxellois est touché. A 6h00, seule une ligne de métro circule, la numéro 1.

En Wallonie, le TEC attend aussi de nombreuses perturbations sur son réseau. De l'autre côté, en Flandre, la société De Lijn subit aussi la grève nationale.

Aéroports :

En ce qui concerne l'aéroport de Zaventem, plusieurs vols seront soit annulés, déplacés ou en retard. Les voyageurs seront avertis par leur compagnie aérienne.

Pour ce qui est de l'aéroport de Charleroi, tous les vols commerciaux ont été annulés.

A Liège, l'aéroport ne devrait pas être officiellement fermé, selon son porte-parole, mais il devrait être globalement bloqué, selon les échos reçus des organisations syndicales.

Piquets de grève :

Ces manifestations sont a prévoir un peu partout dans le pays, notamment dans les zones industrielles. Des piquets de grève volants sont également prévus pour mobiliser le plus largement possible.

S'agissant d'une grève interprofessionnelle, tous les secteurs peuvent être touchés par des actions plus ponctuelles, des nombreuses collectes de déchets n'auront ainsi pas lieu, la distribution des journaux pourrait aussi être limitée. Les écoles sont uniquement tenues d'organiser l'accueil des élèves.

Hôpitaux :

Environ deux tiers des hôpitaux privés en Wallonie et à Bruxelles tourneront au ralenti mercredi, selon la CNE. Les urgences et les traitements indispensables seront maintenus, mais de nombreux rendez-vous et opérations non-urgentes seront reportés.

Supermarchés :

Selon les informations de nos confrères de Sudinfo, certains commerces seront également impactés par la grève. “Les Carrefour, Delhaize et Lidl devraient être globalement inaccessibles”, d’après la CNE.

Le média rapporte également que des actions de blocages auront lieu devant des grands centres commerciaux comme les Grands Près à Mons, la Médacité de Liège ou encore la Rive Gauche de Charleroi.