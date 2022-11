La Wallonie augmente l'offre de répit pour soutenir les proches des personnes handicapées

Afin de soutenir les parents et les proches de personnes en situation de handicap, le gouvernement wallon a approuvé, ce mercredi, l'augmentation des offres de répit par l'intermédiaire d'un appel à projet à destination des 21 services déjà agréés par l'AVIQ.

Cette mesure, qui s'inscrit dans le cadre du plan de relance, va augmenter de 3 millions d'euros le budget total consacré à ces services jusqu'en 2025.

"Il s'agit d'une augmentation de plus de 31% du budget total des services de répit actuellement actifs en Wallonie pour engager du personnel complémentaire et permettre ainsi aux familles, proches et personnes en situation de handicap de souffler davantage", a souligné la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale.

En 2019, les services de répit - qui peuvent prendre la forme d'une garde à domicile, d'une activité de groupe ou encore d'un dépannage en situation d'urgence - ont permis de soutenir 819 personnes ne bénéficiant d'aucune autre prise en charge institutionnelle.