Un nouveau moyen de vous authentifier après Itsme : voici myID.be

Depuis ce matin, les Belges peuvent utiliser une nouvelle application d’authentification numérique pour accéder aux services de l’administration (comme Myminfin, MyPension, etc) ou des entreprises : myID. be. Itsme, très poplulaire, n'est donc plus seul sur son créneau.

Il s’agit d’une application mobile développée par U2U Consult, un spécialiste belge de la gestion des identités et des accès. Les utilisateurs peuvent dorénavant s’authentifier par ce biais, en scannant un code QR sur un smartphone ou une tablette.

U2U Consult, qui dispose d’un d’agrément auprès du SPF Stratégie et Appui (BOSA), promet aux utilisateurs "l’assurance que leurs données sont parfaitement protégées".

Concrètement, comment l’utiliser ?

Les utilisateurs doivent télécharger myID. be sur le magasin d’applications de leur choix. L’activation unique de myID. be est réalisée via la carte d’identité électronique, au moyen d’un lecteur de carte d’identité e-reader (à n’utiliser qu’uen fois donc, pour activer l’app), depuis le site www.myid.be. Une fois l’application activée, les citoyens doivent scanner un code QR puis taper un code PIN à cinq chiffres pour s’authentifier et ainsi avoir accès au service privé ou public souhaité.

"myID. be est le fruit de la longue expérience qu’a U2U Consult de la gestion des identités et des accès”, explique Erik van Mileghem, Managing Director de U2U Consult. “Il était temps qu’un deuxième acteur fiable arrive sur le marché belge de l’authentification, afin d’éviter les risques propres à une situation de monopole (NdlR : itsme est, ici, ciblé de manière très claire). myID. be relève le défi d’être à la fois une application conviviale et parfaitement sécurisée. En tant qu’entreprise indépendante, nous avons mis l’accent dès le début sur le respect de la vie privée des utilisateurs. Les Belges peuvent désormais prouver leur identité en ligne en un clin d’œil. "

Rapidement testée par la rédaction, l’app est ergonomique et fonctionnelle. Mais contrairement à Itsme, qui permet d’activer son compte sans lecteur de carte d’identité, il est indispensable d’en avoir un sous la main pour rendre myID opérante sur votre smartphone.