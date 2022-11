Policier tué à Schaerbeek : ses collègues lui rendent un émouvant hommage

Depuis ce jeudi soir, les services de police belge sont en deuil. Thomas, un jeune policier de 29 ans de la zone de police Bruxelles-Nord, a perdu la vie dans une attaque de couteau alors qu'il se trouvait à bord de son véhicule de service.

Ce vendredi soir, ses collègues ont tenu à lui rendre hommage. Ainsi, les zones de police Polbru et Midi se sont réunies Place Poelaert à 19h15, l'heure de l’attaque, et ont observé une minute de silence. Par la suite, les policiers se sont rendus au pied du palais de justice de Bruxelles, en tournant le dos à l’institution. Un geste symbolique dans un contexte où beaucoup considèrent que le drame aurait pu être évité si la justice avait agi différemment. Précisons que les chefs de corps ont approuvé l'action menée par la police ce vendredi soir.

"Nous avons perdu un des nôtres. Aujourd’hui, le corps de police se réveille dans un jour profondément triste. Une tristesse qui est d’autant plus grave pour ses proches, partenaires, familles, frères et sœurs. Les proches de tous les hommes et femmes qui veillent à la sécurité de nos rues sont sous le choc. Notre corps de police tout entier est en deuil. Un immense chagrin partagé par l’ensemble de la communauté policière, dont nous sentons le soutien à travers les multiples messages que nous recevons", avait déclaré Olivier Slosse, chef de corps de la zone, lors de la conférence de presse qui s'est tenue ce vendredi matin.