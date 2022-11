Une douzaine de consuls honoraires belges accusés d'actes répréhensibles

Au moins douze consuls honoraires belges actuels ou passés sont publiquement accusés d'actes répréhensibles ou d'implication dans une controverse, révèle lundi une nouvelle enquête menée par le consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) où figurent les médias belges Knack, De Tijd et Le Soir.

Les Panama Papers ont par exemple révélé que différents consuls honoraires belges étaient liés à des sociétés offshore. L'un d'entre eux a même été nommé comme consul honoraire après que son nom soit apparu dans l'affaire des Panama Papers.

Un homme d'affaires danois qui est consul honoraire de la Belgique depuis 2013 est cité car la société dont il est copropriétaire a poursuivi ses activités en Russie. Le consul honoraire de l'ile australienne de Tasmanie gère quant à lui "'plusieurs sociétés d'exploitation forestière congolaises qui ne prennent pas les règles d'exploitation forestière et les droits de l'homme très au sérieux" indique Apache, site d'information belge néerlandophone. Un autre consul honoraire était impliqué dans un trafic de cocaïne entre le Suriname et l'Europe, ajoutent différents journaux.

Joris Salden, directeur général des affaires consulaires au ministère des Affaires étrangères appelle à la prudence. "Sur les cas individuels, je ne peux pas faire de commentaires. Mais une réputation est fragile. Ce n'est pas parce qu'il y a une allégation quelque part sur Internet qu'elle est vraie."

Le ministère des Affaires étrangères ne renvoie les consuls honoraires que lorsqu'ils ont été condamnés pénalement. Cela doit être fait conformément à l'arrêté royal de 2016 qui stipule que les consuls honoraires doivent "avoir une conduite irréprochable et jouir d'une réputation honorable", et doit inclure une lourde procédure publique, avec le risque d'une atteinte à la réputation pour toutes les parties concernées. Knack, De Tijd et Le Soir ont appris de sources bien informées que le ministère des Affaires étrangères traite parfois les cas problématiques de manière "diplomatique" également. Le consulat honoraire est alors fermé la plupart du temps, sans impacter la personne concernée.

Quelques scandales impliquant des consuls honoraires ont déjà fait la une des journaux avant l'arrêté royal de 2016. Le consul honoraire de Belgique à Zurich, qui a été écarté par le ministère des Affaires étrangères fin 2013 car il était soupçonné d'avoir reçu des pots-de-vin pour la construction d'un incinérateur en Wallonie, en est un exemple récent. La cour d'appel de Liège l'a condamné pour corruption en 2019.

La Belgique compte un total de 276 consuls honoraires dans 111 pays. Ce sont des diplomates volontaires qui fournissent une assistance par exemple en cas de vol, d'accident ou de décès. Ils habitent dans le pays d'accueil et y font aussi carrière. Ils y ont donc généralement des contacts intéressants.

Au total, au moins 500 consuls honoraires dont 12 Belges sont mentionnés dans l'enquête.