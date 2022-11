La famille royale présente en nombre au Te Deum de la Fête du roi

Le roi Albert II, la reine Paola, la princesse Astrid, le prince Lorenz, le prince Laurent et la princesse Claire étaient présents mardi dans la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule au Te Deum tenu à l'occasion de la Fête du roi. La princesse Delphine était la grande absente du jour.

Le Premier ministre Alexander De Croo, les ambassadeurs de nombreux pays et les responsables religieux du catholicisme, du judaïsme et de l'islam étaient présents aux célébrations de la Fête du roi. Ils ont pris part ensemble au Te Deum et ont écouté l'homélie du cardinal Jozef De Kesel, archevêque du diocèse de Malines-Bruxelles.

Les membres de la famille royale sont arrivés ensemble au sommet des marches de la cathédrale où quelques sympathisants et des écoliers les ont acclamés. Le roi Albert II et la reine Paola, tous deux munis d'une canne, ont semblé éprouver des difficultés à monter les dernières marches de la cathédrale. La Reine vient de se rétablir d'une chute.

La famille royale a également été acclamée par les syndicats présents à son arrivée. Ils manifestaient contre le gouvernement fédéral après l'attaque au couteau contre deux policiers à Schaerbeek la semaine passée. L'un d'eux est décédé peu après à l'hôpital.

Le roi Philippe, la reine Mathilde et leurs quatre enfants n'étaient pas présents au Te Deum car la tradition exige que le Roi ne se célèbre pas lui-même.