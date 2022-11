Météo: temps sec mercredi matin, un peu moins l'après-midi

Le temps sera sec dans la plupart des régions, mercredi matin, avec des éclaircies mais assez bien de nuages bas au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Dans le courant de la journée, le ciel deviendra variable et quelques averses pourront se développer, principalement dans la moitié sud­-est du pays, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Les maxima varieront entre 7 et 11°C en Haute Belgique et de 11 à 13°C ailleurs. Le vent sera modéré de sud, ou parfois assez fort surtout dans l'ouest.

Ce soir et la nuit prochaine, le temps sera très nuageux avec de la pluie modérée en provenance de la France. En seconde partie de nuit, des averses suivront qui pourront être localement intenses et accompagnées d'un coup de tonnerre, surtout dans l'ouest. Les minima s'échelonneront entre 6°C en Hautes Fagnes, 9 ou 10°C dans le centre et 11°C à la mer. Le vent sera modéré à assez fort et localement même temporairement fort de sud à sud­-est, virant au sud­-sud­-ouest en fin de nuit.

Jeudi, le temps sera avec des averses parfois soutenues et un risque d'orage. Les maxima varieront entre 8°C en haute Ardenne et 13°C en Flandre. Le vent sera modéré à généralement assez fort de sud­-ouest, le long du littoral d'abord fort. Des rafales autour de 75 km/h seront possibles.

Vendredi, la nébulosité restera variable mais les averses seront moins nombreuses et moins intenses. Les maxima seront compris entre 7°C en haute Ardenne et 12°C sur l'ouest du pays.

Samedi, l'atmosphère sera temporairement plus calme. Nuages et éclaircies se partageront le ciel avec un temps généralement sec. Une petite averse isolée n'est pas exclue.

Dimanche, une nouvelle zone de pluie assez active devrait traverser le pays du littoral vers l'Ardenne avec à nouveau plus de vent.