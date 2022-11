La famille de Thomas Montjoie remercie la police dans un communiqué de presse

Les parents de Thomas et toute sa famille, Elodie et sa famille, les amis, les proches, durement touchés par l'épreuve qu'ils vivent, tiennent à formuler leur plus vifs remerciements à l'ensemble de la famille policière, celle qui a rendu hommage lors des funérailles de notre cher Thomas, comme celle qui à ce moment-là assurait la sécurité dans tout notre pays : votre soutien, votre présence, nous ont apporté le réconfort dont nous avons tant besoin.

Par ce communiqué nous tenons également à remercier tous les proches ou anonymes , tous les citoyens présents en pensées ainsi que les médias pour la retenue, la bienveillance, les encouragements, les applaudissements et le travail journalistique. Tous ont été respecteux de Thomas et de nos familles.

C'est sur cette idée du respect, des uns et des autres, dans tous les sens du terme, que le monde devrait se construire. Si ce jour pouvait en être une nouvelle première pierre, alors ce serait une belle journée.