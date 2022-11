Météo: alternance d'éclaircies et de périodes de pluie

Le temps sera d'abord pratiquement sec, mercredi, avec quelques éclaircies provisoires en basse et moyenne Belgique. En fin d'avant­-midi, des pluies parfois modérées toucheront les régions proches de la France, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Elles s'étendront au reste du pays l'après­-midi, suivies d'un temps plus sec avec des éclaircies sur l'ouest puis aussi sur le centre.

Les maxima varieront entre 6°C en haute Ardenne et 12°C sur l'extrême ouest du pays. Le vent sera modéré à localement assez fort de sud virant au sud­-ouest avec des pointes de 50 à 55 km/h. Ce soir, les pluies sur l'est du pays quitteront rapidement le pays pour l'Allemagne.

Au fil des heures, le risque de quelques averses localisées augmentera toutefois depuis l'ouest.

Durant la nuit, la nébulosité sera variable à abondante et des averses parfois assez intenses se produiront. Les minima se situeront entre 4 et 7°C, sous un vent généralement modéré et à la mer assez fort de sud­-ouest avec des rafales de 50 à 55 km/h.

Jeudi, une fois les dernières averses évacuées vers l'Allemagne, le temps deviendra généralement sec en journée avec de larges éclaircies. En cours d'après­-midi, des voiles d'altitude de plus en plus denses feront leur apparition depuis l'ouest. Les maxima se situeront entre 6°C en haute Ardenne et 12°C en plaine. Le vent sera modéré de sud­-ouest avant de s'orienter au secteur sud.

Vendredi, à l'arrière d'une perturbation qui aura traversé le pays durant la nuit, le ciel deviendra changeant et quelques averses éparses pourront se produire surtout l'après­ midi. Les maxima varieront de 6°C en haute Ardenne à 12°C sur l'ouest.

Samedi, le temps restera sec avec des périodes ensoleillées au nord du sillon Sambre-et-Meuse. En Ardenne, il faudra plutôt composer avec de la grisaille parfois tenace et quelques éclaircies l'après­-midi.