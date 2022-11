Météo: samedi sec et assez ensoleillé sur le centre et l'ouest du pays

La journée de samedi sera tout d'abord assez ensoleillée sur le centre et l'ouest du pays puis progressivement les nuages feront leur apparition. Au sud du sillon Sambre et Meuse, le ciel restera en revanche très nuageux pendant toute la journée. Le climat restera sec, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

La journée débutera avec du brouillard et des nuages bas sur le flanc est de l'Ardenne et la Gaume tandis que de larges éclaircies s'imposeront déjà dans la plupart des autres régions. Notons un petit risque d'une averse en bord de mer en matinée. Toutefois, les nuages élevés et moyens deviendront plus épais et dériveront de l'ouest au centre puis plus tard vers l'est. Le temps restera sec avec des maxima se situant entre 5 et 11 degrés. Le vent sera souvent modéré de sud.