Météo: une grisaille tenace s'installe sur la Belgique

Grisaille, bruine et brouillard accueilleront les Belges mardi matin, sous des températures comprises entre 5 et 6°C en haute Ardenne ou sur l'ouest, et 9°C en Campine, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). L'après-midi, quelques courageuses éclaircies pourraient percer la lourde couverture nuageuse par endroits mais le temps restera globalement gris.

En soirée, de plus larges éclaircies pourraient émerger, sur le sud-est essentiellement. Ce sera ensuite le retour de la domination des nuages bas, de la brume et du brouillard. Les minima nocturnes oscilleront entre 1 et 6°C.

Temps gris et rares éclaircies resteront de mise mercredi. Il fera entre 3 et 5°C en Ardenne, et entre 7 ou 8°C ailleurs, sous un vent faible à parfois modéré de secteur nord.

Jeudi restera envahi par les nuages bas ainsi que par de faibles pluies entrecoupées d'éclaircies. Le thermomètre affichera de 2 à 7°C.