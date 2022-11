Nouvelle manifestation nationale pour le pouvoir d’achat, le 15 décembre

L’encre de l’accord sur les salaires et l’enveloppe bien-être intervenu au sein du gouvernement fédéral à peine sèche, la réponse syndicale a fusé ce mardi. Non, les syndicats ne se satisfont pas de la prime qui pourra être octroyée dans les entreprises qui ont de bons résultats. Et, oui, ils continuent le combat pour un meilleur pouvoir d’achat, pour la liberté de négocier des augmentations de salaires et pour des factures d’énergie moins élevées.

La FGTB avait déjà annoncé une manifestation à Bruxelles mi-décembre. Ce mardi, la CSC et la CGSLB ont fait savoir qu’elles se joignent à l’action. Après une manifestation nationale en septembre, après une grève générale le 9 novembre, le front commun maintient la pression sur le monde politique.

Grève générale le 9 novembre: après l'annonce de la FGTB, la CSC se joint au mouvement

Pour la CSC, la prime imaginée par la Vivaldi "prouve une fois de plus l'iniquité de la loi sur la norme salariale et souligne son caractère inapplicable". "La CSC veut pouvoir négocier librement des augmentations de salaire brut. L'Organisation internationale du travail a d'ailleurs tapé vigoureusement sur les doigts de la Belgique concernant l'absence de négociations salariales libres." Le syndicat chrétien annonce qu'il couvrira "toutes les actions qui se dérouleront jusqu'à la fin du mois de mars". Parmi celles-ci, la manifestation du 15 décembre, en marge du sommet européen, "en vue d'obtenir un véritable plafonnement des prix de l'énergie".

"Nous allons négocier durement"

La CGSLB prendra également part à la manifestation du 15 décembre. "Nous voulons dire au gouvernement que sa prime ne nous plaît pas et aux employeurs que nous allons négocier durement pour obtenir le maximum", explique le porte-parole du syndicat libéral.

De son côté, le syndicat socialiste confirme qu'il "ne relâchera pas la pression". "Les travailleuses et les travailleurs doivent obtenir leur part, dit la FGTB, car ce sont elles, ce sont eux qui assurent la productivité des entreprises, qui génèrent les profits."