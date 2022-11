Les températures vont chuter en Belgique : de la neige ce week-end ?

Les premiers flocons pourraient tomber sur les hauteurs et l’est du pays.

L’hiver arrive. À partir de vendredi, le froid va faire son grand retour. Une chute des températures qui correspond au début de l’hiver météorologique, qui commence le 1er décembre.

Ce week-end, les températures ne dépasseront pas les 2 °C ou 3 °C en plaine, et pourront même chuter jusqu’à -1 voire -2 durant la nuit, confirme David Dehenauw, météorologue à l’Institut Royal Météorologique (IRM). La couverture nuageuse sera abondante, même si quelques éclaircies sont possibles par endroits.

Avec de telles températures, on peut s’attendre aux premiers flocons. “Des précipitations hivernales ne sont pas à exclure en plaine, mais c’est plutôt dans les Hautes Fagnes et dans l’est du pays qu’on verra de la neige, précise le météorologue. S’il tombe quelque chose là-bas, ce sera certainement de la neige, notamment samedi ou dimanche.”

Cela étant, il ne tombera pas des quantités abondantes. “Ce ne sera pas suffisant pour aller faire du ski, insiste David Dehenauw. On aura une couche d’un ou deux centimètres, mais pas plus.” Sur le centre et l’ouest du pays, si quelques flocons sont possibles, la neige ne devrait pas tenir au sol.

S’il ne peut pas encore se prononcer sur un hiver rigoureux ou non, David Dehenauw confirme que le froid s’installera bel et bien pour la première quinzaine de décembre. “Dans les deux prochaines semaines, on ne peut pas s’attendre à un véritable redoux. Les températures seront en dessous des normales de saison.”