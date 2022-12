Ce code couleur prévoit des chutes de neige fraîche de 1 à 5 cm en l'espace de 6 heures ou de 5 à 10 cm en 24 heures, ou encore la formation de plaques de verglas (très) localisées, explique l'IRM.

Des chutes de neige sont annoncées jusqu'à mardi matin au sud-est de la Belgique tandis que de la pluie est prévue sur le nord-ouest. Le centre du pays connaîtra également des chutes de neige fondante voire de neige qui pourra tenir au sol. En de nombreux endroits, une couche de neige entre 1 et 5 cm pourra se former. Dans la province de Liège, le sud de la province de Limbourg et l'est du Brabant flamand et wallon, la couche de neige pourra atteindre jusqu'à 5 à 10 cm d'épaisseur par endroits, avertit l'IRM.

L'avertissement concerne les provinces de Liège, Hainaut, Namur, Luxembourg, Brabants wallon et flamand, Limbourg et Bruxelles.