Un conte de fée peut vite se transformer en cauchemar. La princesse Stéphanie de Belgique en a fait la triste expérience. La deuxième fille du roi Léopold II était promise à un destin prestigieux. Et pour cause, en épousant le séduisant archiduc Rodolphe d’Autriche-Hongrie, Stéphanie de Belgique allait devenir Impératrice. Le couple devait succéder à l’Empereur austro-hongrois François-Joseph et à son épouse Sissi. C’était écrit, négocié même entre Bruxelles et Vienne.

Et pourtant, son mariage fut loin d’être heureux. Son époux, l’archiduc Rodolphe, dépressif et suicidaire, s’avère aussi – très vite - fort peu fidèle. Une nuit d’hiver, il est retrouvé mort en compagnie de sa très jeune maîtresse du moment. Les deux corps gisent dans un lit du pavillon de chasse de Mayerling, au sud-ouest de Vienne. Le mystère demeure sur les circonstances exactes du drame.

En compagnie du journaliste et historien Patrick Weber, « Parlons d’Histoire » revient sur un destin brisé, sur un scandale qui poussa injustement la princesse Stéphanie de Belgique dans un veuvage « honteux » et, finalement, dans l’oubli.