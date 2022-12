Frank Vandenbroucke conteste plusieurs hôpitaux à propos de l’épidémie de bronchiolite : “Dire que c’est du jamais vu n’est pas exact”

“Dire que c’est inédit, du jamais vu, ça ne me semble pas vraiment exact”, a-t-il déclaré en commission Santé de la Chambre, contestant des propos tenus fin novembre pas plusieurs directions d’hôpitaux. Pour appuyer son propos, le ministre a indiqué que les tests positifs au VRS enregistrés par les laboratoires dits “sentinelles” étaient inférieurs cette année par rapport aux hivers 2018-2019 et 2019-2020, soit les derniers hivers avant le déclenchement des vagues d’épidémie de Covid-19. Le seuil épidémique est toutefois bien dépassé depuis la mi-novembre et les infections sont bien plus importantes cette année que lors des deux hivers précédents. Cette année, elle touche des enfants de moins de 2 ans dans 70 % des cas avec une proportion remarquable de jeunes adultes affectés. Le seuil épidémique n’est par contre pas (encore) atteint pour la grippe.