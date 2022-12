Le gouvernement flamand réduit l'allocation scolaire des mineurs étrangers non accompagnés

Ils ne pourront donc plus bénéficier du montant le plus élevé d'allocation scolaire, a annoncé mercredi la ministre flamande Hilde Crevits. Motif invoqué: l'argent alimenterait le trafic d'êtres humains. Le gouvernement flamand (N-VA, CD&V, Open Vld) avait déjà décidé de ne plus octroyer aux parents qui ont reçu le statut de réfugiés le montant d'allocations familiales correspondant à la durée de leur procédure d'asile, avec effet rétroactif.