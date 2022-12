La Wallonie a ses parcs nationaux

Les porteurs des projets bénéficieront chacun d’un soutien financier supplémentaire de 13 millions d’euros, auxquels s’ajouteront 1,4 million d’euros consacrés au développement des infrastructures touristiques.

Le projet Entre-Sambre-et-Meuse, d'une surface totale envisagée de 22 129 hectares, sera développé sur le territoire des communes de Viroinval, Couvin, Chimay, Froidchapelle et Momignies. L'objectif y sera notamment d'"améliorer la résilience des écosystèmes, réensauvager les forêts, rivières et vallées", ou encore "émerveiller les visiteurs et canaliser les flux".

Dans le cadre du plan de relance

Le projet Vallée de la Semois, d'une surface totale envisagée de 28 904 hectares, sera développé sur le territoire des communes de Bertrix, Bouillon, Chiny, Florenville, Herbeumont, Paliseul et Vresse-sur- Semois. Il vise à "proposer une expérience unique en étant immergé dans la beauté des paysages" ; "découvrir la particularité de sa flore et de sa faune et contribuer à sa sauvegarde" ; "bâtir un équilibre subtil entre le patrimoine naturel et l'attractivité touristique" avec une "gouvernance partagée par des acteurs locaux".

En décembre 2021, le gouvernement wallon avait validé quatre projets qui ont bénéficié d’une subvention pour concevoir un plan directeur et opérationnel. Les candidatures ont été évaluées par un comité d’experts.

La création de deux parcs nationaux fait partie du Plan de relance de la Wallonie, et plus particulièrement des projets soutenus dans le cadre du Plan européen pour la reprise et la résilience.