Météo: une journée lumineuse ce lundi mais très froide, jusqu'à -10° à venir

La nuit à venir sera à nouveau très froide avec un ciel étoilé à peu nuageux. Quelques voiles d'altitude atteindront tout au plus le pays depuis la France. Les températures descendront entre -5 et -10 degrés en allant du littoral vers les hauts plateaux de l'est.

Mardi, le temps restera sec avec assez bien de nuages moyens et élevés. Les maxima seront compris entre -4 et -1 degrés en haute Belgique et entre -1 et +2 degrés ailleurs. La nuit suivante, un peu de neige pourra tomber au sud du sillon Sambre-et-Meuse.

Mercredi, la plus grande partie des éclaircies sera observée sur la moitié nord du pays. Au sud du sillon Sambre-et-Meuse, les nuages prédomineront avec encore un peu de neige possible dans un premier temps.

Ensuite, un temps sec gagnera aussi le sud du pays où quelques éclaircies pourront percer la couche nuageuse. Les maxima se situeront entre -1 à -4 degrés en haute Belgique, autour de 0 degré sur le centre et +2 à +4 degrés sur l'extrême ouest.