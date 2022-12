Un collectif de hackers revendique la cyberattaque qui paralyse la Ville d'Anvers

Entre-temps, l'impact de la cyberattaque se fait ressentir sur de nombreux services aux citoyens. Ainsi, les systèmes de rendez-vous et de réservation, que ce soit aux guichets de la ville, de la police, des parcs à conteneurs, des salles de sport ou encore des centres culturels, des bibliothèques et des musées, sont toujours en rade. Par ailleurs, aucune demande d'événement ni de permis ne peut être introduite via le guichet électronique. Les demandes de nationalité ou de cartes de résident sont également impossibles à délivrer pour le moment, même en se rendant sur place. Les autorités anversoises espèrent pouvoir réactiver certains services dans le courant de la semaine.

Selon Het Nieuwsblad, les conséquences de la cyberattaque affectent aussi le fonctionnement interne, empêchant toute recherche dans les archives en ligne. Les heures de travail devraient par ailleurs être enregistrées à l'ancienne, sur une feuille de papier, tandis que certaines portes devraient être maintenues ouvertes sous peine de se verrouiller, a témoigné un fonctionnaire. Les autorités anversoises n'ont pas confirmé cette information.