"Ce gouvernement avait promis un métier et un statut plus attractifs pour les policiers et policières, mais il fait tout le contraire, en ignorant ainsi les accords pris dans le cadre de l'accord sectoriel et de la non-activité préalable à la pension", s'indignent en chœur le SLFP, le SNPS, la CNE et la CGSP.

Les syndicats ont dès lors prévu de nouvelles actions qui démarreront ce jeudi 15 décembre et s’étaleront jusqu’au 15 janvier 2023, voire au-delà.

Une période d'un mois "sans amende" est ainsi planifiée : le front commun syndical incite tous les collègues à "user de leur pouvoir d'éducation en étant moins répressifs pendant cette période". En clair : de faire des remarques verbales et des messages d'explication en cas de petites infractions routières (comme le stationnement à un mauvais endroit), pour lesquelles un droit d'appréciation est possible.

Des contrôles tatillons

En revanche, des amendes seront toujours infligées en cas de conduite dangereuse, d’intoxication alcoolique au volant, d’absence de permis de conduire, etc.

Il ne s’agit pas de mettre en péril la sécurité routière mais d’empêcher que les caisses de l’État se remplissent via les amendes, expliquent les syndicats.

D’autres actions de type excès de zèle sont aussi programmées dans les prochaines semaines, comme des contrôles tatillons sur les routes qui mènent vers les aéroports. Les syndicats policiers menacent aussi de ne pas effectuer, ou dans une moindre mesure, les contrôles d’alcoolémie au volant pendant la traditionnelle campagne BOB de fin d’année.