D'accord pour sécuriser l'encadrement des jeunes et mieux gérer les deniers publics, mais pas comme ça...

Les animateurs qui encadrent des mineurs dans les mouvements de jeunesse et les maisons de jeunes devront désormais produire un certificat de bonnes vie et mœurs. C’est en tout cas la volonté de la ministre de la Jeunesse, Valérie Glatigny (MR), dans le cadre de l’actualisation des décrets “Jeunesse”. Objectif : s’assurer de l’intégrité des personnes qui prennent en charge des enfants et des adolescents sur base d’un extrait de casier judiciaire...