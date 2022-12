Un ménage belge compte en moyenne 2,3 personnes, ce qui est dans la moyenne européenne. À peine 5,9 % des Belges vivent dans une habitation "surpeuplée", contre 17,1 % des Européens. Mais l’empreinte écologique du Belge est élevée, avec une moyenne de 1 137,7 kg de gaz à effet de serre par personne pour le chauffage ou le refroidissement du logement, l’eau chaude et la cuisine. Notre pays occupe le troisième rang sur ce plan-là alors que la moyenne dans l’UE est de 675,2 kg par personne.

On sait aussi que le Belge a une brique dans le ventre : plus de sept Belges sur 10 (71,3 %) sont propriétaires de leur logement. Là aussi, c’est supérieur à la moyenne européenne de 69,9 %. Les Roumains sont les plus nombreux à être propriétaires (95,3 %), alors que c’est l’Allemagne qui compte le plus de locataires (50,5 %). (Belga)