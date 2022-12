Voici le taux d’emploi des quatre plus grandes villes de Belgique

"Il y a urgence": au rythme actuel, l'objectif de 80% de taux d'emploi ne sera jamais atteint d'ici 2030

Selon les calculs de l’Institut pour un Développement Durable (IDD)* publiés ce jeudi, le taux d’emploi des 20-64 ans de toutes les grandes villes est bien inférieur à celui de leur région respective. Ainsi, à Gand, le taux d’emploi s’élève à 72,5 %, contre 75,2 % pour la Flandre en général. Cette différence est d’autant plus marquée à Anvers, où le taux d’emploi est seulement de 66,6 %. Ce qui rapproche plutôt le fief de Bart De Wever du taux d’emploi de la Wallonie, calculé à 65,7 % par l’IDD.

Charleroi, le plus mauvais élève

Sans surprise, les grandes villes wallonnes font pâle figure. À Liège (53,8 %) et Charleroi (53,1 %), seule un peu plus d’une personne en âge de travailler sur deux est réellement à l’emploi. Un taux bien inférieur à celui de la Wallonie en général, mais aussi de la Région bruxelloise (58,7 %).

Le taux de chômage est stable en Région bruxelloise, sauf chez les jeunes

Selon l’IDD, ces différences entre le taux d’emploi des grandes villes et des régions peuvent trouver diverses explications, qui nécessitent une analyse plus approfondie. La plus grande ou moindre attractivité des villes a notamment une influence sur l’emploi. La structure démographique de ces dernières joue également un rôle. À Anvers, par exemple, les taux d’emploi des 20-24 ans et des 60-64 ans se rapprochent de ceux de Gand, alors que l’écart est beaucoup plus marqué pour les 40-44 ans.

* Le taux d’emploi est ici calculé sur la base des personnes à l’emploi habitant une entité donnée, mais pouvant travailler ailleurs. Cette statistique ne peut en aucun cas être confondue avec le nombre d’emplois localisés dans une entité donnée.